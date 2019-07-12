12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новополоцке при пожаре в квартире пятиэтажки спасли 11 человек, еще 14 эвакуировали, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в квартире по ул. Янки Купалы, 3 поступило 12 июля в 00.23. Работниками МЧС спасены 11 человек, эвакуированы 14 человек. В квартире, принадлежащей 63-летнему мужчине, повреждено имущество в комнате, закопчены стены, потолок.

Причина пожара устанавливается.-0-