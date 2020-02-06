В Новополоцке рабочий упал с высоты

6 февраля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Новополоцке в результате падения травмирован рабочий, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Днем 5 февраля 49-летний кровельщик работал на крыше дошкольного учреждения в Новополоцке. Во время работы произошло опрокидывание и обрушение подъемника, в результате чего мужчина упал с высоты около 8 м.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая документация. Следователи проводят проверку.-0-