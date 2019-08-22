В Новополоцке сбили водителя, когда он доставал из багажника знак "аварийки"

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома
22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новополоцке сбили водителя, который доставал знак аварийной остановки из багажника неисправного автомобиля, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Витебского облисполкома.
"ДТП произошло 21 августа около 8 часов утра. 28-летний минчанин на автомобиле Audi А4 совершил наезд на водителя Audi 80 1963 года рождения, который доставал из багажника знак аварийной остановки. Машина находилась на проезжей части с включенной аварийной сигнализацией. В результате происшествия 55-летний новополочанин получил травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение Новополоцкой ЦГБ", - рассказали в ГАИ.
По факту ДТП проводится проверка.-0-