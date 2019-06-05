Мобильная версия
Европейские игры
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
5 июня 2019, Ср
+26°C
Переменная облачность EUR 2.3617
USD 2.0977
RUB 3.2182
Главное
Александр Лукашенко и Фрэнсис Гарри Лукашенко подтверждает курс на развитие сотрудничества со Всемирной организацией интеллектуальной собственности
Президент
Беларусь рассчитывает на усиление экономического взаимодействия со Словакией - Лукашенко
Президент
Макей: Беларуси и ЕС надо определить, как упростить прохождение границы
Политика
"Белагро" позволяет продемонстрировать достижения белорусского сельхозпроизводства зарубежным партнерам - Хотько
Экономика
Минск может стать хорошей площадкой для международных мероприятий по ЦУР - Щеткина
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
10:35 Спорт
Тело пропавшего без вести жителя Волковысского района нашли в карьере
10:33 Происшествия
Екатерина Климова поделилась фото с дочерью. Сможете узнать, кто где?
10:31 Калейдоскоп
Мусульмане всего мира празднуют окончание священного месяца Рамадан
10:26 В мире
Правительство одобрило проект изменений в соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Россией
10:25 Общество
Лесхозы Беларуси в 2019 году планируют увеличить заготовку меда на 43,5%
10:22 Экономика
Около 130 тыс. билетов продано на II Европейские игры
10:22 Спорт
Пьяный витебчанин протаранил две легковушки возле гимназии
10:03 Происшествия
В Новополоцке сгорели две машины
09:53 Происшествия
Министры и главы госкомитетов в июне проведут приемы граждан и юрлиц в Совмине
09:52 Общество
В Гродно изъята самая крупная за пять лет партия насвая
09:45 Происшествия
Для Азербайджана важно развитие всестороннего сотрудничества с Беларусью - Гандилов
09:33 Политика
Футболисты Мали стали последними участниками 1/4 финала молодежного ЧМ
09:16 Спорт
Около тысячи любителей активного отдыха ожидается на забеге "Ратомка-трейл"
08:20 Регионы
Пробег "Дружба" свяжет Брест и польский Тересполь
08:02 Регионы
Студотрядовцы Витебской области открывают третий трудовой семестр
07:37 Регионы
В Толочинском районе при пожаре в частном доме погиб мужчина
07:36 Происшествия
Мост через Днепровско-Бугский канал в Кобринском районе планируют реконструировать
07:19 Регионы
Летняя школа робототехники откроется в Гомеле
07:08 Технологии
Картина дня: перспективы "Восточного партнерства", открытие "Белагро" и погода в июне
07:00 Общество
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Конкурс "Фронтовой альбом" Конкурс "Фронтовой альбом"
Детский отдых Детский отдых
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Поставки белорусского продовольствия в Россию Поставки белорусского продовольствия в Россию
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Новополоцке сгорели две машины

Происшествия 05.06.2019 | 09:53
Фото Витебского областного управления МЧС
Фото Витебского областного управления МЧС

5 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Два легковых автомобиля сгорели сегодня ночью в Новополоцке, вероятной причиной происшествия рассматривается поджог, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Информация о пожаре в микрорайоне Боровуха-1 поступила 5 июня в 01.00. Когда спасатели приехали на место происшествия, машины горели открытым пламенем.

Причина происшествия устанавливается.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Витебская область, МЧС, Новополоцк, пожар
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3617 BYN 2.356 BYN 2.362 BYN
USD
2.0977 BYN 2.095 BYN 2.099 BYN
RUB
3.2182 BYN 3.21 BYN 3.221 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Беларусь рассчитывает на усиление экономического взаимодействия со Словакией - Лукашенко
Все видео

Фотоновости

Совхоз "Большое Можейково" начал уборку цветов ромашки
Все фото

Инфографика

"Белагро-2019" С 4 по 9 июня проходит международная специализированная выставка "Белагро-2019". Место проведения: Минский район, агрогородок Щомыслица, 3-й км от МКАД (ТЛЦ "Глобус Парк").
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Президент Таджикистана летом посетит с официальным визитом Беларусь
Беларусь организует для 92 детей из Китая отдых и оздоровление в "Зубренке"
Беларусь рассчитывает на усиление экономического взаимодействия со Словакией - Лукашенко
Политика
Виорел Мошану "Восточное партнерство" должно оставаться приоритетом для Евросоюза и его партнеров - посол Румынии
Для Азербайджана важно развитие всестороннего сотрудничества с Беларусью - Гандилов
Беларусь и Узбекистан расширяют взаимодействие в сфере безопасности
Экономика
Сергей Румас Беларусь придает большое значение активизации сотрудничества со Словакией - Румас
Лесхозы Беларуси в 2019 году планируют увеличить заготовку меда на 43,5%
Парламентарии СГ указали на длительность согласования соглашения в сфере транспорта
Общество
Фото из архива Министры и главы госкомитетов в июне проведут приемы граждан и юрлиц в Совмине
Правительство одобрило проект изменений в соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Россией
Картина дня: перспективы "Восточного партнерства", открытие "Белагро" и погода в июне
Регионы
Евгений Лось и Вячеслав Хоронеко. Фото дирекции II Европейских игр Участники эстафеты "Пламя мира" пронесли факел по Бобруйску
Около тысячи любителей активного отдыха ожидается на забеге "Ратомка-трейл"
Пробег "Дружба" свяжет Брест и польский Тересполь
Спорт
Фото ФК БАТЭ БАТЭ занимает 55-е место в рейтинге УЕФА, минское "Динамо" - 132-е, лидирует мадридский "Реал"
Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
Около 130 тыс. билетов продано на II Европейские игры
Технологии
Ирина Старовойтова Минобразования рассматривает вопрос внедрения гаджетов в учебный процесс
Летняя школа робототехники откроется в Гомеле
Кота-робота показали в Китае
Культура
Фото из архива Двенадцатичасовой фортепианный марафон пройдет 22 июня в Белгосфилармонии
Выставка знаменитого фотографа начала ХХ века Петра Шумова открылась в Минске
ФОТОФАКТ: Александрия готовится к празднику "Купалье"
В мире
Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг. Фото УКРИНФОРМ Зеленский выступает за возобновление диалога с НАТО на всех уровнях
Мусульмане всего мира празднуют окончание священного месяца Рамадан
На полицию в Париже совершено нападение
Калейдоскоп
Jay-Z. Фото EPA Jay-Z стал первым рэпером-миллиардером
Екатерина Климова поделилась фото с дочерью. Сможете узнать, кто где?
Рианна названа самой богатой женщиной в мире музыки
Все круглые столы
Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв.
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Сергей Осенко,
Ирина Мерзлякова,
Сергей Рабецкий 5 июня, 11:00 Новации в законодательстве о страховании: какие изменения ожидают страховой рынок Пресс-конференция Ирина Старовойтова,
Владимир Карпович,
Павел Лис,
Виктория Здярская 4 июня Минобразования и МТС подписали в БЕЛТА новое соглашение о сотрудничестве Пресс-конференция Инна Шлык,
Алла Бенедиктович,
Людмила Солдак,
Константин Петрашко,
Елена Костюкова 30 мая Презентация интерактивной интернет-карты для детей "Открой Минск" Пресс-конференция Жанна Романович,
Ольга Верамей 22 мая О создании в городе Минске безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц Пресс-конференция Ольга Верамей 21 мая Как будет развиваться белорусская строительная отрасль. План мероприятий по реализации Директивы №8
Пресс-центр
Пресс-конференция Сергей Осенко,
Ирина Мерзлякова,
Сергей Рабецкий 5 июня, 11:00 Новации в законодательстве о страховании: какие изменения ожидают страховой рынок Пресс-конференция Ирина Старовойтова,
Владимир Карпович,
Павел Лис,
Виктория Здярская 4 июня Минобразования и МТС подписали в БЕЛТА новое соглашение о сотрудничестве Пресс-конференция Инна Шлык,
Алла Бенедиктович,
Людмила Солдак,
Константин Петрашко,
Елена Костюкова 30 мая Презентация интерактивной интернет-карты для детей "Открой Минск" Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Пресс-конференция Жанна Романович,
Ольга Верамей 22 мая О создании в городе Минске безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц
Газета 7 дней
Выпускной? КЛАСС!
При параде
Секреты "отца" Штирлица
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей ХУДЫК. На пути в зеленое будущее
Яков АЛЕКСЕЙЧИК. Главный обелиск
Михаил ПЕТРОВИЧ. Экономическая сущность здоровья
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия