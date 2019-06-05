В Новополоцке сгорели две машины

5 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Два легковых автомобиля сгорели сегодня ночью в Новополоцке, вероятной причиной происшествия рассматривается поджог, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Информация о пожаре в микрорайоне Боровуха-1 поступила 5 июня в 01.00. Когда спасатели приехали на место происшествия, машины горели открытым пламенем.

Причина происшествия устанавливается.-0-