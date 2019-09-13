В Новополоцке собака укусила четырехлетнего мальчика

13 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Новополоцке следователи проводят проверку по факту травмирования ребенка, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, вечером 11 сентября четырехлетний мальчик находился во дворе в гостях у родственников. В гости он пришел со своими родителями, которые взяли с собой собаку породы алабай. Когда ребенок ударил палкой лежащую возле дома собаку, она его укусила.

Отец отвез ребенка в медицинское учреждение. Ребенок был госпитализирован, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. По словам мужчины, собака у них уже более пяти лет, таких случаев раньше не было.

По данному факту Новополоцкий горотдел СК проводит проверку.-0-