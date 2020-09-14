В Новополоцке возбудили уголовное дело по факту нападения на милиционера

14 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Новополоцке следователи возбудили уголовное дело по ст. 364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) по факту нападения на милиционера во время протестной акции 13 сентября, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

В Витебской области в воскресенье состоялось несколько протестных акций. Наиболее массовые прошли в Новополоцке и Витебске. "За нарушение законодательства о массовых мероприятиях и совершение противоправных действий задержано 14 наиболее активных участников. В Новополоцке следователями возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудника милиции. В ходе столкновения протестующих с правоохранителями также повреждены три служебных автомобиля", - отметила Ольга Шкуратова.

В Витебске мужчина во время потасовки сорвал с форменного обмундирования милиционера жетон и видеорегистратор. При доставлении витебчанина в отдел внутренних дел распылил перцовый газ в служебном автомобиле. По данному факту проводится проверка.

Милиция напоминает, что участие в незаконных массовых мероприятиях влечет за собой административную ответственность, а активные действия, направленные против сотрудников милиции, - уголовную. Основным приоритетом в работе правоохранителей остается поддержание общественного порядка и дорожной безопасности, поэтому любые провокации будут пресекаться в соответствии с законом.-0-