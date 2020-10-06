В Новополоцке возбуждено уголовное дело за получение информации об абоненте и его разговорах

6 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Новополоцке девушка по просьбе знакомого незаконно получила информацию об абоненте и детализацию его разговоров, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по региону Оксана Лазько.

По данным следствия, к 23-летней жительнице Новополоцка обратился ее знакомый и попросил узнать информацию о владельце номера. Девушка, работая в компании мобильной связи, решила помочь ему. 15 мая она воспользовалась тем, что ее коллега отошла от включенного рабочего компьютера, и незаконно получила необходимую информацию. В последующем подозреваемая сообщила ее своему знакомому. Об этом стало известно при расследовании другого уголовного дела.

В отношении девушки следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) УК.-0-