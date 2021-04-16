В Новополоцке вынесен приговор трем парням, разбившим памятную доску

16 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Суд Новополоцка вынес приговор пьяной компании, которая разбила памятную доску воинам-освободителям, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Витебской области.

Инцидент произошел вечером 5 октября 2020 года. Пьяная компания на ул.Молодежной повредила памятную доску "Они сражались за Родину". Трое парней 17, 18 и 19 лет ударили кулаками по портретам ветеранов и другим элементам экспозиции. После этого скрылись, но вскоре их нашла милиция. В итоге молодые люди повредили имущество на сумму свыше Br1,4 тыс.

При рассмотрении дела в суде обвиняемые признали свою вину в полном объеме, добровольно возместили причиненный ущерб. Суд Новополоцка назначил совершеннолетним обвиняемым наказание в виде 2 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. 17-летнему парню отсрочили исполнение наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы на год, ему также в свободное от учебы время назначили общественно полезные работы в объеме 100 часов.

Приговор суда вступил в законную силу.-0-