В Новополоцке задержали крупного наркоторговца из России

15 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Правоохранители задержали в Новополоцке крупного наркоторговца из России, который проживал на съемной квартире, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

В Новополоцке 14 января задержали 25-летнего россиянина. Он был объявлен в международный розыск управлением МВД по Архангельской области. У себя на родине он через интернет организовал продажу наркотиков в особо крупном размере, скрылся от следствия в апреле 2017 года. На территории Беларуси разыскиваемый находился на нелегальном положении и проживал на съемной квартире.

В 2018 году сотрудники милиции Витебской области задержали 45 граждан, разыскиваемых другими государствами, добавили в управлении уголовного розыска УВД облисполкома.-0-