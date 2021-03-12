В Новополоцке задержали парней с 20 свертками психотропа

12 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Новополоцке с наркотиками задержаны двое жителей Витебска, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Днем 11 марта правоохранители во время оперативно-разыскных мероприятий возле остановки общественного транспорта при выезде из Новополоцка задержали двоих неработающих витебчан. При осмотре авто и личного обыска у них изъяли 20 свертков с особо опасным психотропным веществом альфа-PVP, общая масса почти 22 г.

В отношении задержанных 21 и 22-летнего жителей областного центра возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Ранее молодые люди уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Проверяется причастность мужчин к распространению наркотиков на территории города и области.-0-