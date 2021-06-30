В Новополоцке задержали участника прошлогодних протестов

30 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Витебского областного управления ГУБОПиК установили 35-летнего жителя Новополоцка, который минувшим летом в своем городе участвовал в столкновениях с милицией. Такую информацию разместила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Вечером 10 августа 2020 года мужчина находился среди нескольких десятков агрессивно настроенных протестующих, которые громили коммунальное имущество и участвовали в стычках с милицией. Во время нападения горожанин сломал нос военнослужащему внутренних войск. Со слов задержанного, к участию в тех событиях его спровоцировала информация в деструктивных Telegram-каналах. Сейчас он сожалеет, что поддался влиянию интернет-источников протестного толка", - пояснили в МВД.

Следователи возбудили уголовное дело за участие в массовых беспорядках. Мужчина работает электросварщиком на одном из предприятий Новополоцка.-0-