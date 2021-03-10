В Новополоцке завершено расследование уголовного дела об убийстве из ревности

10 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Витебской области завершило расследование уголовного дела об убийстве на почве ревности, произошедшем в Новополоцке. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УСК по Витебской области.

По данным следствия, 24 августа 2020 года 50-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в гости к своей знакомой. Он увидел в ее квартире незнакомого 53-летнего мужчину и начал его избивать. Вытащив потерпевшего на улицу, обвиняемый продолжил бить его руками и ногами, нанеся пострадавшему множественные телесные повреждения.

Случайный прохожий, увидев происходящее, вызвал скорую помощь и правоохранительные органы. Избитого мужчину госпитализировали. От полученных травм он скончался в учреждении здравоохранения в тот же день.

Следователи допросили обвиняемого и свидетелей, провели проверки показаний на месте и очные ставки. Были осмотрены предметы, признанные вещественными доказательствами. Также изъята одежда и обувь обвиняемого. По заключению судебно-биологической экспертизы, на них обнаружена кровь потерпевшего. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина в момент совершения преступления мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Результаты лабораторного исследования показали, что в крови подозреваемого содержание этилового спирта составило 1,25 промилле.

По результатам расследования 50-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-