В ОАО "Мостовдрев" произошел взрыв газовоздушной смеси, пострадавших нет

8 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Мостовдрев" произошел взрыв газовоздушной смеси, разрушено одноэтажное блочное здание. Пострадавших нет, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение об инциденте на территории предприятия поступило в службу 101 в 23.38 7 июня. В одноэтажном блочном здании аварийного слива масла произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. В результате строение разрушено.

Причина взрыва устанавливается.-0-