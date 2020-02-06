В одной из многоэтажек Витебска горела квартира

6 февраля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске в одной из многоэтажек горела квартира. Работники МЧС спасли ее хозяина, из других квартир эвакуировали семь человек, из них двое детей, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в квартире по улице Чкалова поступило 5 февраля в 23.08. Было сильное задымление в квартире на 7-м этаже девятиэтажки.

После осмотра медиками с предварительным диагнозом отравление продуктами горения хозяина квартиры госпитализировали. Огнем в комнате повреждено имущество, закопчены стены и потолок.

Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-