В одной из сошедших с рельсов между Оршей и Витебском цистерн нашли утечку пропана

25 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. На участке железной дороги Орша-Витебск с рельс сошли 15 цистерн грузового поезда, в одной из них нашли утечку пропана, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

"В настоящее время завершено обследование цистерн на предмет возможной утечки пропана. Она обнаружена в одной из них. Вокруг места утечки создана специальная пенная подушка, которая постоянно обновляется. 53 цистерны отбуксированы на безопасное расстояние. Пострадавших нет, на месте оперативно начаты и ведутся восстановительные работы, обеспечена бесперебойная подача воды и пенообразователя, создан резерв сил и средств МЧС", - отметила в областном управлении ведомства.

К месту выехали пожарный и инженерно-восстановительный поезда Витебского отделения БелЖД.

Движение поездов на данном участке прекращено. На станции Богушевск находилось два дизельных поезда. Более 400 их пассажиров автобусами доставили в Полоцк и Витебск в сопровождении экипажей ГАИ и скорой медицинской помощи.

Как сообщалось, 24 июля в 18.43 в МЧС поступило сообщение о сходе с рельсов 15 цистерн грузового поезда (всего 68 цистерн в составе) на участке Витебск-Орша вблизи деревни Замосточье. К месту незамедлительно были направлены подразделения МЧС.-0-