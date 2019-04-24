В одном из цехов БМЗ сдали на металлолом импортное оборудование для инвестпроекта

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Должностные лица одного из структурных подразделений ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания" нанесли ущерб предприятию в особо крупном размере, сдав на металлолом импортное оборудование, поставленное для реализации инвестпроекта. Об этом БЕЛТА сообщили в Комитете госконтроля.

Импортная линия для отделки труб была поставлена в ОАО "БМЗ" в 2007 году в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству трубопрокатного комплекса по производству бесшовных горячекатаных труб, однако это оборудование так и осталось пылиться на складе. О нем вспомнили лишь 10 лет спустя перед капитальным ремонтом трубопрокатного цеха.

"Руководители цеха решили реализовать многоходовую схему, чтобы избежать ответственности за несоблюдение сроков капремонта. В декабре 2018 года были оформлены фиктивные документы о том, что действующее оборудование заменено на импортное, полученное со склада. Фактически же демонтаж старого и установка нового оборудования не производились, хотя выполнение этих работ было подтверждено соответствующими документами с подписями должностных лиц", - рассказали в КГК.

Установлено, что импортное оборудование было разукомплектовано и сдано на металлолом. По документам этот металлолом образовался якобы от демонтированного старого оборудования.

Проверка финансовой милиции не позволила должностным лицам скрыть за фиктивными документами собственную бесхозяйственность, которая привела к причинению ущерба предприятию в размере Br173 тыс. (такова в настоящее время стоимость разукомплектованного оборудования).

Факты злоупотребления служебными полномочиями выявил Жлобинский межрайонный отдел управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области в рамках контроля за соблюдением законодательства при реализации инвестиционных проектов, проведении модернизации, капитальных и текущих ремонтов. По данному факту прокуратура Жлобинского района в отношении пяти работников цеха (от начальника до мастера) возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 424 Уголовного кодекса.-0-