В огороде жителя Кобринского района росла конопля

27 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Кобринского РОВД уничтожили дикорастущую коноплю во дворе сельчанина, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Правоохранители наведались на участок жителя деревни Мухоловки. Там рядом с картофелем росла конопля, чьи стебли достигли уже 2,5 м. Было заметно, что она не культивировалась. Зная об ответственности за выращивание наркосодержащих растений, мужчина их не скосил. Милиционеры уничтожили почти 54 кг конопли.

Похожий случай произошел вблизи деревни Пески-2. Недалеко от фермы на участке 75 кв.м росла конопля. Правоохранители уничтожили 26 кг наркозелья.

В УВД напомнили, что за посев и выращивание запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, предусматривается наказание в виде предупреждения или штрафа до 20 базовых величин (1 БВ - Br27).-0-