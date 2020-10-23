В октябре 12 белорусов пытались пересечь границу с недействительными паспортами

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За две декады октября белорусские пограничники у граждан Беларуси при пересечении границы изъяли 12 недействительных паспортов. Случаи в основном происходили на белорусско-украинской границе и в Национальном аэропорту Минск. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Среди наиболее характерных проблем в паспортах - истечение сроков их действия, вырванные страницы, размытые печати и фотографии владельцев.

"В Национальном аэропорту Минск пограничники изъяли паспорт у соотечественника, который проживал в Турции и решил вернуться в Беларусь. Он пять лет пользовался просроченным документом. Аналогичный случай произошел в пункте пропуска "Мокраны". Жительница Барановичей пыталась выехать в Украину с документом, который нужно было заменить еще в сентябре 2012 года. Девушка вовремя этого не сделала и восемь лет пользовалась недействительным паспортом. В этом же пункте пропуска пришлось отказать в выезде из страны еще двоим мужчинам. У одного в паспорте отсутствовали шесть страниц. Второй же вырвал одну страничку и приклеил ее обратно. В трех случаях молодых людей не пропустили через границу", - рассказали в ГПК.

У гражданина Беларуси, который возвращался домой через пункт пропуска "Бенякони", пограничники тоже выявили испорченный документ, только на этот раз он был поврежден водой. Фотография владельца оказалась настолько размыта, что его невозможно было идентифицировать. Мужчина привлечен к административной ответственности за нарушение режима госграницы, паспорт изъят.

Во всех остальных случаях у белорусов изъятые паспорта находились в ветхом состоянии из-за небрежного обращения с ними. В таких документах невозможно идентифицировать все элементы защиты и соответственно признать документ действительным.

"Государственный пограничный комитет рекомендует бережно относиться к своим документам и обязательно проверять их перед поездкой через границу. С требованиями к паспортам можно ознакомиться в разделе "Инфографика" ведомственного интернет-портала", - добавили в ГПК.-0-