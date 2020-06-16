В Октябрьском районе бесправник на легковушке вылетел в кювет, погиб пассажир

16 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Октябрьском районе в ДТП погиб пассажир, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Трагедия произошла ночью 15 июня на 16-м км дороги Н4253 Дербин - Корма. 20-летний бесправник на "Фольксвагене" при выборе скорости не учел дорожные и погодные условия и на пересечении, где главная дорога меняет направление, вылетел на обочину, затем в кювет. Машина перевернулась.

На заднем сиденье ехал 29-летний брат водителя. Мужчину выбросило через стекло пассажирской двери, и автомобиль придавил его. От полученных травм пострадавший умер по дороге в больницу.

В ГАИ отметили, что ранее водителя дважды привлекали к административной ответственности за езду без прав.-0-

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома