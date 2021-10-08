В Октябрьском районе начальник почты 13 лет оформляла фиктивные вклады: расследование завершено

8 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отделения почтовой связи в агрогородке Любань Октябрьского района, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Установлено, что с 2007 по 2021 год обвиняемая вводила в заблуждение посетителей почты и предлагала им оформить банковский вклад с несуществующей повышенной процентной ставкой для жителей сельской местности. Начальник отделения создавала видимость открытия вкладных лицевых счетов от имени банка, принимала от людей деньги для первоначального взноса и пополнения вклада, которые затем присваивала.

Противоправная деятельность фигурантки вскрылась в апреле этого года, когда она была на больничном. Одна из жительниц Любани захотела снять деньги со своего банковского вклада. Женщина обратилась в ближайшее работающее отделение почты, где с изумлением узнала, что ее вклада не существует. Вскоре об обмане узнали и другие "вкладчики".

Следователи собрали доказательства оформления обвиняемой фиктивных договоров банковских вкладов в отношении 63 жителей Октябрьского и Светлогорского районов и хищения денег на общую сумму Br260 427, отметила официальный представитель. "Часть денег фигурантка выдала клиентам, обратившимся к ней за получением начисленных процентов или закрытием вклада. По сути, она осуществляла эти выплаты за счет привлечения денежных средств новых "вкладчиков", - уточнила Мария Кривоногова.

Кроме того, следствие выявило факты мошенничества в отношении троих жителей агрогородка Любань. Как только начальник отделения поняла, что может оказаться в поле зрения правоохранителей, то стала искать деньги для возврата обманутым клиентам и уговаривать их не обращаться в милицию. Женщина взяла в долг у родственников и знакомых, оформила кредит и вернула деньги некоторым "вкладчикам". Исчерпав все свои финансовые возможности, фигурантка взяла взаймы Br2,7 тыс. у троих односельчан, заранее зная, что не сможет вернуть долг.

"Бывшему начальнику отделения почтовой связи предъявлено обвинение по ч.4 ст.210 (завладение имуществом, совершенное должностным лицом с использованием своих служебных полномочий) и ч.2 ст.209 (мошенничество, совершенное повторно) УК", - добавила официальный представитель.

Обвиняемую заключили под стражу. Уголовное дело изучено в прокуратуре и направлено в суд.

Мария Кривоногова добавила, что во время следствия сотрудники СК уделили пристальное внимание выяснению причин и условий, способствовавших совершению преступления начальником отделения почтовой связи в Любани на протяжении длительного времени. Среди прочего установлено, что в течение 2018-2021 годов сотрудники вышестоящей структуры - Жлобинского районного узла почтовой связи - неоднократно проводили ревизии и документальные проверки работы отделения, однако каких-либо серьезных нарушений, в том числе по банковским вкладам, не выявлено. Следственное управление УСК по Гомельской области в адрес директора Гомельского филиала РУП "Белпочта" внесло представление о принятии мер по устранению всех выявленных недостатков. По результатам рассмотрения представления шесть должностных лиц Жлобинского РУПС привлечены к дисциплинарной ответственности.-0-