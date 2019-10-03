3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Октябрьском районе нетрезвый водитель пытался дать взятку сотруднику ГАИ, возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Живущий в деревне Рог Октябрьского района минчанин вечером 2 октября ехал к друзьям за рулем своего Ford. "Находившийся неподалеку участковый инспектор милиции заметил, что мужчина по всей вероятности пьян. О своих подозрениях правоохранитель сообщил по телефону коллеге из ГАИ, а сам поехал вслед за иномаркой", - рассказали в УВД.

Водителя задержали возле дома знакомых. Для разбирательства он был доставлен в Октябрьский РОВД. "Прямо в служебном кабинете минчанин попытался дать взятку в размере Br20, чтобы инспектор не привлек его к ответственности. Сотрудник ГАИ неоднократно обращал внимание мужчины, что за подобные действия грозит уголовная ответственность, а также предупредил о ведении съемки нагрудным регистратором. Тем не менее, нарушитель положил деньги на стол", - отметили в милиции.

Октябрьским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.431 УК (дача взятки). Медицинское освидетельствование показало, что в воздухе, выдыхаемом водителем, содержатся пары алкоголя - 1,7 промилле.-0-