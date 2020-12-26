26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Октябрьском районе при пожаре погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"25 декабря в 9.12 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул.Зеленой в агрогородке Красная Слобода Октябрьского района, принадлежащем гражданке 1921 года рождения (скончалась в 2004 году). На пожаре обнаружен погибший гражданин 1968 года рождения, проживавший в доме с разрешения родственников хозяйки", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара и гибели мужчины устанавливаются.-0-