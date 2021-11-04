4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Октябрьском районе продолжаются поиски потерявшегося в лесу пенсионера. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"3 ноября в 17.10 спасателям поступило сообщение о пропавшем в лесном массиве возле деревни Лясковичи Октябрьского района Гомельской области гражданине 1940 года рождения. Для поисковых работ были задействованы 4 единицы техники и 13 человек, из них 1 единица техники и 4 работника МЧС", - рассказали в пресс-службе.

Пропавший гражданин не обнаружен. Поиски будут продолжены сегодня.-0-