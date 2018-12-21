В Октябрьском районе вынесли приговор убийце и укрывателям преступления

21 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Октябрьского района вынес приговор по уголовному делу об убийстве, надругательстве над телом и укрывательстве преступления, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном суде.

Как сообщалось, в мае 2018 года в агрогородке Красная Слобода Октябрьского района компания из трех мужчин и женщины распивала спиртное на территории домовладения одного из них. В какой-то момент в хозпостройке один из гостей на почве внезапно возникшей личной неприязни нанес женщине удары куском кирпича и палкой. От полученных повреждений она скончалась на месте происшествия.

Хозяин дома и второй гость помогли скрыть орудия и следы совершенного преступления: перевезли труп в лесной массив, где поместили его в выкопанную яму. Позже, полагая, что тело погибшей недостаточно хорошо спрятано, его перевезли в другое место в лесу, положили в новую яму, подожгли и спустя некоторое время закопали.

Судом Октябрьского района Гомельской области рассмотрено уголовное дело по обвинению основного фигуранта по ч.1 ст.139 (убийство), ч.1 ст.347 УК (надругательство над трупом или могилой), другого - ч.2 ст.405 (укрывательство преступлений) и ч.1 ст.347 УК, и третьего - ч.2 ст.405 УК.

Основной фигурант признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни другого человека (убийстве). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Постановлено также взыскать с обвиняемого в качестве возмещения морального вреда, причиненного преступлением, в пользу потерпевших Br50 тыс. По ч.1 ст.347 УК он был оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления.

Двое других признаны виновными в заранее не обещанном укрывательстве лица, совершившего особо тяжкое преступление, его орудий и следов. На основании ч.2 ст.405 УК им назначено наказание лишение свободы: одному - на 1 год 10 месяцев, другому - 1 год 6 месяцев. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-