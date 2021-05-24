В Ольшанах двое детей опрокинули на себя металлический ковш трактора

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства травмирования ребенка в Ольшанах, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Днем 23 мая двухлетняя девочка вместе с трехлетним двоюродным братом осталась на улице у своего дома без присмотра родителей. На соседнем участке, не отделенном ограждением, стоял трактор с металлическим ковшом, расположенным на покрышке колеса. Во время игры дети опрокинули на себя металлический ковш. В результате девочка получила телесные повреждения, с которыми ее госпитализировали. Мальчик не пострадал.
По данному факту Столинский РОСК проводит проверку. Следователь провел осмотр места происшествия, опросил очевидцев, назначил экспертные исследования. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также причины и условия, ему способствовавшие.-0-