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03 января 2020, 14:38

В Ольшанах перепалка между отцом и сыном закончилась трагедией

Фото из архива
Фото из архива

3 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Ольшаны Столинского района словесная перепалка между отцом и сыном закончилась смертельным ножевым ранением, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Трагедия произошла 2 января в послеобеденное время по месту жительства участников этой драмы. Между 22-летним парнем и его 49-летним отцом возникла ссора. Молодой человек схватился за нож и несколько раз ударил им родителя. От полученных телесных повреждений мужчина умер на месте происшествия.

Столинский РОСК возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по ч.1 ст.139. Парень задержан. Следствие продолжается, назначены экспертизы.-0-

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