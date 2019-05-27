В Оршанском районе девятиклассник угнал машину

27 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Оршанском районе подросток попался на автоугоне, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Происшествие случилось в агрогородке Крапивно. Ночью девятиклассник забрался в чужой ВАЗ-2101, нашел оставленные ключи и поехал кататься. Через два километра парень не справился с управлением, врезался в забор и поспешил скрыться. Пропажу машины владелец обнаружил утром. Как оказалось, мужчина даже не запирал свою "копейку" 1973 года выпуска, так как считал, что никто на нее не позарится. Разбитое авто он нашел сам, пройдясь по окрестностям, после чего обратился в милицию. Правоохранители обнаружили главного фигуранта происшествия.

За угон транспортного средства в отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК.-0-