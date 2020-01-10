В Оршанском районе ГАИ остановила микроавтобус с 100 л алкоголя

10 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Оршанском районе сотрудники ГАИ пресекли незаконную перевозку алкогольной продукции без акцизных марок, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома

Около деревни Высокое правоохранители для проверки остановили микроавтобус под управлением жителя Брестской области. В салоне автомобиля были обнаружены 200 пол-литровых бутылок алкоголя без сопроводительных документов.

Гражданин и авто доставлены в Оршанский РУВД для дальнейшей проверки.-0-