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26 августа 2019, 09:49

В Оршанском районе из-за пожара в общежитии эвакуировали 35 человек

Фото из архива
Фото из архива

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Оршанском районе из-за пожара в общежитии эвакуировали 35 человек, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Инцидент произошел вечером 24 августа. Задымление было на пятом этаже в здании на улице Островского в городе Барань.

Работники МЧС установили, что загорание было в помещении моечной. Из соседних и нижерасположенных комнат эвакуировали 35 человек, из них 8 детей. Никто не пострадал.

Огнем в помещении моечной уничтожена стиральная машина, повреждено имущество. Причина происшествия устанавливается.-0-

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