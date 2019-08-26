26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Оршанском районе из-за пожара в общежитии эвакуировали 35 человек, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Инцидент произошел вечером 24 августа. Задымление было на пятом этаже в здании на улице Островского в городе Барань.

Работники МЧС установили, что загорание было в помещении моечной. Из соседних и нижерасположенных комнат эвакуировали 35 человек, из них 8 детей. Никто не пострадал.

Огнем в помещении моечной уничтожена стиральная машина, повреждено имущество. Причина происшествия устанавливается.-0-