В Оршанском районе мужчина пытался потушить пожар и получил ожоги

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10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Оршанском районе мужчина самостоятельно тушил пожар и получил ожоги, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МЧС.
Сообщение о пожаре на территории садового товарищества возле д.Погост поступило спасателям 9 мая в 22.29. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, наблюдалось открытое горение дачного дома.
Хозяин покинул дом до приезда спасателей. Пытаясь самостоятельно потушить пожар, мужчина получил ожоги. Его доставили в больницу.
Пожар локализовали и ликвидировали работники МЧС. В результате огнем уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, имущество и стены в доме. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-