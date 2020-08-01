1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Оршанском районе мужчина выпрыгнул из окна во время пожара в квартире, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сегодня в 00.10 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Озерной в агрогородке Зубревичи. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, наблюдалось задымление в окне квартиры на втором этаже. В момент возникновения пожара внутри находился хозяин квартиры, который покинул горящее помещение, выпрыгнув из окна. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи с предварительными диагнозами "ожоги, перелом" он был доставлен в больницу.

Пожар локализован и ликвидирован. Огонь повредил имущество, закопчены стены и потолок в квартире. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-