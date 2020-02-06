В Оршанском районе на трассе опрокинулась легковушка

Фото из VK-аккаунта УГАИ УВД Витебского облисполкома
6 февраля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Оршанском районе на трассе М1 Брест-Минск-граница России опрокинулся автомобиль, пострадал пассажир, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла 5 февраля около 22.00 на 565-м км трассы. Водитель автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет, где машина опрокинулась. В результате ДТП 32-летний пассажир получил травмы, его доставили в больницу.
По факту ДТП проводится проверка.-0-