В Оршанском районе нашли останки женщины

24 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Оршанский межрайонный отдел Следственного комитета устанавливает личность женщины, останки которой обнаружены в лесополосе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
По данным следствия, в сентябре 2018 года в лесополосе вблизи дороги М8 около деревень Шатравино и Ставры обнаружены останки неизвестной женщины. Во время осмотра места происшествия были найдены женская заколка для волос в форме краба, зажигалка и вязаный предмет одежды красного цвета.
В результате судебных и криминалистических экспертиз установлено, что обнаруженные останки принадлежат женщине, возраст которой мог находиться в интервале 25-45 лет. Ее рост мог быть 160-165 см, давность захоронения на момент обнаружения может составлять 5-15 лет. Во время экспертиз создан портрет женщины.
Следователи просят граждан, располагающих какой-либо информацией по этому делу, сообщить об этом в Оршанский межрайонный отдел Следственного комитета по телефону 8 (0216) 28-26-60 или в оперативно-дежурную службу УСК по Витебской области по телефону 8 (033) 399-80-44 (круглосуточно).-0-