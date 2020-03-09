В Оршанском районе опрокинулось такси: водитель погиб

9 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Оршанском районе опрокинулся легковой автомобиль службы такси, погиб водитель, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла сегодня утром в деревне Туминичи. Водитель такси 1991 года рождения на закруглении дороги съехал в кювет, где машина опрокинулась. В результате ДТП мужчина погиб на месте происшествия.

Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома

По факту аварии проводится проверка.-0-