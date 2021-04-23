В Оршанском районе поезд сбил мужчину

23 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Оршанском районе мужчина смертельно травмирован пассажирским поездом, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Сегодня утром в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что вблизи железнодорожных путей на перегоне Богушевская - Стайки нашли тело мужчины без признаков жизни. Позже выяснилось, что характер травм на теле погибшего свидетельствует о том, что на него наехал поезд.

По данным следствия, трагедия произошла утром 23 апреля вблизи деревни Лесничие. Погибшим оказался 54-летний житель Оршанского района.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-