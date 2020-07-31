В Оршанском районе поезд сбил пенсионера

31 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Оршанском районе мужчина 1958 года рождения попал под поезд, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Трагедия произошла днем 30 июля на железном перегоне Хлюстино-Хлусово. Мужчина шел недалеко от путей, машинист начал ему сигналить. Видя, что пешеход не реагирует, поезд сбросил скорость. Но мужчина все равно не останавливался, в итоге поезд насмерть сбил его.

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