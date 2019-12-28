В Оршанском районе при лобовом столкновении легковушек погиб мужчина

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Оршанском районе произошло смертельное ДТП. Об этом проинформировала в своем Тelegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла 28 декабря около 9.00 на 186-м км автодороги М8 Витебск - Гомель - граница Украины вблизи деревни Светочевка Оршанского района.

"Водитель Chevrolet не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Opel. В результате аварии 48-летний житель Могилевской области, находившийся в Chevrolet, погиб на месте происшествия", - сообщила Ольга Чемоданова.

УГАИ МВД обращает внимание на необходимость быть бдительными при нынешних погодных условиях. "Туман, мокрый снег, дождь и сумрак требуют от водителей предельной концентрации. Выбирайте безопасную скорость и дистанцию с учетом состояния проезжей части, откажитесь от рискованных маневров и лишних перестроений, избегайте резких торможений", - посоветовали в МВД. Быть внимательными необходимо и пешеходам.

Также в ведомстве напомнили, что с 27 декабря ГАИ проводит спецмероприятие "Трезвость - норма на дорогах". Во время акции особое внимание уделят нетрезвым участникам дорожного движения: водителям и пешеходам.-0-