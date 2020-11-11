В Оршанском районе при пожаре дома погиб пенсионер

11 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Оршанском районе при пожаре погиб мужчина 1956 года рождения, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в горпоселке Ореховск поступило утром 10 ноября. Горел сблокированный жилой дом. Внутри работники МЧС нашли труп хозяина одной из квартир.

Спасатели пожар ликвидировали. Огонь в доме уничтожил кровлю, потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество. Проводится проверка, причина пожара устанавливается.

Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-