В Оршанском районе при пожаре сгорели супруги

9 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Супружеская пара сгорела при пожаре в Оршанском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Трагедия произошла утром 9 ноября. Звонок о пожаре в частном доме в деревне Немерово поступил в оперативный центр МЧС от соседей в 7.13. К приезду спасателей дом был охвачен открытым пламенем. Тела хозяина дома, пенсионера 1943 года рождения, и его жены 1949 года рождения были обнаружены у окна комнаты.

Основные версии пожара связаны с нарушением правил эксплуатации электросетей либо печного отопления.

"Супруги использовали дом в качестве сезонной дачи. Характеризовались положительно. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются", - добавили в МЧС.-0-