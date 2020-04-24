В Оршанском районе слесарь похищал продукцию сельхозпредприятия

24 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Оршанском районе слесарь похищал продукцию со своего сельхозпредприятия, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Мужчина хорошо ориентировался на территории хозяйства, знал, что где лежит и где хранятся ключи от складских помещений. "Как установили правоохранители, на своем велосипеде в мешках злоумышленник вывез с фермы центнер заменителя молока, почти полтонны комбикорма и свыше 170 кг муки. Мужчину задержали практически в момент сбыта украденного одному из местных жителей: тот пытался перевезти мешки к себе домой", - отметили в УВД.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, похищенное возвращено в хозяйство.-0-