В Оршанском районе столкнулись два грузовика, один водитель доставлен в больницу

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1 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В результате ДТП в Оршанском районе, где столкнулись два грузовика, один водитель пострадал и был доставлен в больницу, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ Витебского облисполкома.
Около полудня 1 октября на пересечении автодорог граница Российской Федерации - Витебск - Гомель - граница Украины и Андреевщина - граница Дубровенского района столкнулись два автомобиля МАЗ. Один из грузовиков опрокинулся на левый бок. В кабине оказался зажатым 43-летний водитель.
Прибывшие на место сотрудники Оршанского ГРОЧС извлекли мужчину, после чего он был доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка.-0-