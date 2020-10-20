В Оршанском районе у двух местных жителей нашли почти 1,5 кг марихуаны

20 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Оршанском районе с наркотиками задержаны двое местных жителей, у которых при себе было почти 1,5 кг марихуаны, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Сотрудниками 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД совместно с коллегами из наркоконтроля и Госавтоинспекции вблизи деревни Червино была задержана легковушка. За рулем находился 33-летний житель Барани, а в качестве пассажира - ранее неоднократно судимый земляк. Мужчина 1964 года рождения позиционировал себя как уголовный авторитет.

Во время осмотра машины оперативники нашли пакет с растительным веществом, который принадлежал пассажиру иномарки. Как установили эксперты, изъятым оказалась марихуана массой почти 1,5 кг. "Найдены были запрещенные вещества и у водителя авто. У него обнаружили при себе 17,8 г марихуаны. В отношении обоих мужчин возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков. Продолжаются дальнейшие оперативно-следственные действия, направленные на установление причастности подозреваемых к сбыту запрещенных веществ", - добавили в УВД.-0-