В Оршанском районе в ДТП погиб 22-летний водитель

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Оршанском районе в дорожно-транспортном происшествии погиб 22-летний водитель, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию, размещенную в официальном аккаунте ГАИ Витебска во "ВКонтакте".

Авария произошла сегодня около 7 часов утра на 17-м км автодороги Орша-Межево-Стопурево-Дубницы вблизи деревни Межево Оршанского района. 22-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево. "В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений погиб на месте аварии", - сообщили в ГАИ.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными и осторожными при движении на загородных трассах, избегать совершения резких маневров и соблюдать безопасную дистанцию. Выбирать скоростной режим в соответствии с реальной дорожной обстановкой и метеорологическими условиями.-0-