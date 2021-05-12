В Оршанском районе задержали двоих организаторов интернет-магазина по продаже гашиша

12 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Пресечена деятельность интернет-магазина по продаже гашиша, задержаны организаторы. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

В конце апреля наркоконтроль Витебской области вышел на двоих 25-летних жителей областного центра, причастных к распространению запрещенного товара. Молодых людей задержали в Оршанском районе: на трассе Брест - Минск - граница России они перевозили 125 свертков с наркотиком.

"По предварительной информации, закладки общим весом более 270 г дилеры должны были разложить в тайниках Минской области. Там же для дальнейшей реализации они намеревались забрать десять спрессованных брикетов с гашишем весом около 1 кг. Выяснилось, задержанные являлись организаторами виртуального наркомаркета. Примерная стоимость изъятого товара (около 4,2 тыс. доз) составляет $22 тыс.", - рассказала пресс-секретарь ведомства.

Следователи дали правовую оценку действиям курьеров и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. В отношении подозреваемых проводятся следственно-оперативные действия, направленные на установление иных фактов преступной деятельности.-0-