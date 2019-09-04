В Орше автобус сбил пенсионерку

4 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. На нерегулируемом пешеходном переходе в Орше автобус сбил 63-летнюю женщину, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла днем 3 сентября на ул. Мира. Водитель автобуса при повороте сбил переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 63-летнюю местную жительницу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, ее доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что при повороте водитель обязан уступить дорогу пешеходам, которые пересекают проезжую часть по пешеходному переходу.-0-