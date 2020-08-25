В Орше автомобиль сбил на пешеходном переходе ребенка

25 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Орше в ДТП пострадал ребенок, сообщили БЕЛТА в ГАИ Витебской области.

Авария произошла 24 августа около 18.00 у дома №47 по ул.С.Грицевца. Водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем Citroen Xantia, наехала на 10-летнюю девочку, пересекавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок получил травмы и был доставлен больницу им.Семашко.

Проводится проверка.

Госавтоинспекция просит всех участников дорожного движения соблюдать правила безопасности: пешеходам - не выходить внезапно на дорогу, пересекая ее, учитывать расстояние до приближающегося транспорта. Водителям следует выбирать безопасную скорость и дистанцию движения, не совершать рискованные маневры.

Родители должны регулярно напоминать детям о правилах поведения на дороге. Даже при зеленом сигнале светофора, а особенно на нерегулируемом пешеходном переходе, надо задержаться у края проезжей части, посмотреть по сторонам, убедиться, что водители вас заметили и остановились. Только потом можно переходить дорогу, а дойдя до середины, надо снова удостовериться, что едущие справа автомобили пропускают вас.-0-