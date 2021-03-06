6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Орше девушка попала под поезд, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.

По данным следствия, вечером 5 марта на станции Орша-Центральная 16-летняя девушка переходила пути по пешеходному настилу и разговаривала по мобильному телефону. Увидев движущийся электропоезд, она решила перебежать пути перед ним. Машинист подавал звуковые сигналы и экстренно затормозил, однако наезда избежать не удалось.

Девушка получила травматическую ампутацию стопы и была госпитализирована. В настоящее время ее жизни ничто не угрожает.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Опрошены машинист поезда, работники вокзала и очевидцы.

"Следователи напоминают о правилах поведения при переходе через железнодорожные пути: не используйте наушники и мобильные телефоны, убедитесь, что в зоне видимости нет железнодорожного транспорта, не перебегайте пути перед движущимся поездом", - добавили в СК.-0-