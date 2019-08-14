В Орше две машины переехали пешехода

14 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Орше две машины переехали мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД облисполкома.
Авария произошла 13 августа около 22.00 по ул. 60 лет БССР. Водитель Volvo наехал на переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу мужчину. Спустя секунды на пострадавшего наехал второй автомобиль. Через несколько метров две машины столкнулись. В результате ДТП 45-летний пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Через четыре часа пешеход скончался.
По факту ДТП проводится проверка.
Госавтоинспекция напоминает водителям, что при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам.-0-
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