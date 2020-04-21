В Орше горела квартира: хозяин погиб, шесть человек эвакуировали

21 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Сотрудники МЧС спасли женщину на пожаре квартиры в Орше и эвакуировали шесть человек. Виновник возгорания погиб, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в квартире по улице Могилевской поступило 20 апреля в 11.03. Был виден дым из окна квартиры на 1-м этаже и задымление в подъезде дома. Пожилой хозяин в момент возгорания находился в квартире. Спасатели обнаружили мужчину на полу возле кровати, после чего в бессознательном состоянии вынесли его на свежий воздух и передали работникам скорой медицинской помощи. Медики после проведенных реанимационных действий констатировали смерть пенсионера. Из соседних квартир эвакуировали шесть человек.

В результате пожара в комнате повреждено имущество, закопчены стены, потолок. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-