В Орше интернет-мошенники похитили почти Br20 тыс. у пенсионерок

Фото из архива
21 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Почти Br20 тыс. интернет-мошенники похитили у двух пенсионерок из Орши, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.
Женщинам стали звонить и представляться сотрудниками банка. По отработанной схеме пострадавшим стали рассказывать, что с их счета пытаются похитить сбережения. Далее мошенники убедили пенсионерок передать злоумышленникам необходимые сведения. Завладев данными, преступники похитили деньги: у одной пенсионерки они украли с карточки почти Br9 тыс., а у второй - более Br10 тыc.
Возбуждены уголовные дела.-0-